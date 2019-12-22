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    У світі

    На Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус</p> - На Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра

    Прем’єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус

    Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро

    Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції.

    Про це інформує BBC.

    «Президент Куби Мігель Діас-Канель призначив першого прем’єр-міністра країни протягом понад 40 років – ним став міністр туризму Мануель Марреро Крус» – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Фіделем Кастро, а поновили відповідно до норм нової конституції, прийнятої на початку цього року.

    56-річний Марреро візьме на себе певні обов’язки, що зараз покладаються на президента. Однак критики кажуть, що будь-які подібні зміни структури влади є суто косметичними, оскільки Кубинська комуністична партія та військове керівництво залишаються єдиними двома реальними інституціями влади острівної країни.

    Нагадаємо, Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діас-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п’ять років. Бермудес став першим президентом Куби після відновлення цієї посади, яка була замінена на посаду голови Державної ради в 1976 році. На позачерговому засіданні парламенту також були обрані віце-президент Куби, спікер Нацасамблеї та його заступник, а також члени Держради.

    міністр Куба Кастро президент
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