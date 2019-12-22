На Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра



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Прем’єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус

Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції.

Про це інформує BBC.

«Президент Куби Мігель Діас-Канель призначив першого прем’єр-міністра країни протягом понад 40 років – ним став міністр туризму Мануель Марреро Крус» – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Фіделем Кастро, а поновили відповідно до норм нової конституції, прийнятої на початку цього року.

56-річний Марреро візьме на себе певні обов’язки, що зараз покладаються на президента. Однак критики кажуть, що будь-які подібні зміни структури влади є суто косметичними, оскільки Кубинська комуністична партія та військове керівництво залишаються єдиними двома реальними інституціями влади острівної країни.

Нагадаємо, Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діас-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п’ять років. Бермудес став першим президентом Куби після відновлення цієї посади, яка була замінена на посаду голови Державної ради в 1976 році. На позачерговому засіданні парламенту також були обрані віце-президент Куби, спікер Нацасамблеї та його заступник, а також члени Держради.