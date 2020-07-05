Спалах Covid-19: в іспанській Галісії запровадили локальний карантин



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Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня Фото: Reuters

Люди у Галісії муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах

В іспанському регіоні Галісія запровадили локальний карантин через спалах коронавірусу в одному з міст.

Про це повідомляє Reuters.

Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня. Там за останню добу коронавірус підтвердили у 117 людей, загалом у Галісії — в 258.

Нові обмеження передбачають, що бари й ресторани не прийматимуть більше 50% від кількості посадкових місць. Люди муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах.

Напередодні в Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

До слова, 4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.