Спалах Covid-19: в іспанській Галісії запровадили локальний карантин
Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня
Люди у Галісії муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах
В іспанському регіоні Галісія запровадили локальний карантин через спалах коронавірусу в одному з міст.
Про це повідомляє Reuters.
Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня. Там за останню добу коронавірус підтвердили у 117 людей, загалом у Галісії — в 258.
Нові обмеження передбачають, що бари й ресторани не прийматимуть більше 50% від кількості посадкових місць. Люди муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах.
Напередодні в Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.
До слова, 4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.
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Всього48500
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Хворіють25875
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Одужали21376
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Померли1249
Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.