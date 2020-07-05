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    У світі

    Спалах Covid-19: в іспанській Галісії запровадили локальний карантин

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    <p>Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у&nbsp;Галісії, їм заборонено покидати провінцію до&nbsp;10 липня</p> - Спалах Covid-19: в іспанській Галісії запровадили локальний карантин

    Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня

    Фото: Reuters

    Люди у Галісії муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах

    В іспанському регіоні Галісія запровадили локальний карантин через спалах коронавірусу в одному з міст.

    Про це повідомляє Reuters.

    Карантин охопить 70 тисяч жителів провінції Луго у Галісії, їм заборонено покидати провінцію до 10 липня. Там за останню добу коронавірус підтвердили у 117 людей, загалом у Галісії — в 258.

    Нові обмеження передбачають, що бари й ресторани не прийматимуть більше 50% від кількості посадкових місць. Люди муситимуть обов’язково носити маски за межами будівель, навіть на пляжах і у басейнах.

    Напередодні в Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

    До слова,  4 липня у світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

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