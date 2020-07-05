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    Здоров'я

    На Львівщині відправили на самоізоляцію всіх працівників сільради

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    <p>В будинку зараженої жінки проживає три сім&rsquo;ї, у п&rsquo;ятьох людей лабораторно підтвердили вірус</p> - На Львівщині відправили на самоізоляцію всіх працівників сільради

    В будинку зараженої жінки проживає три сім’ї, у п’ятьох людей лабораторно підтвердили вірус

    Працівницю сільради, через яку всіх відправили на самоізоляцію, госпіталізовано до лікарні Львова

    У працівниці сільської ради Новосілок (Львівська обл.) виявили коронавірусну інфекцію. На карантин відправили всіх працівників сільради. Про це пише «Буський медіа-портал» з посиланням на керівника районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій Богдана Гринишина.

    «Новосілківська сільрада має у своєму штаті чотирьох працівників. Одна з них, жінка 1963 року, захворіла (ймовірно, від сина, який приїжджав зі Львова) і перебуває на лікуванні в КНП «Восьма клінічна лікарня міста Львова» з підтвердженим діагнозом Covid-19, а інші працівники – відправлені на самоізоляцію», – сказав Гринишин.

    За його словами, в будинку зараженої жінки проживає три сім’ї, у п’ятьох людей лабораторно підтвердили вірус.

    Окрім того, шестеро людей перебувають на самоізоляції. Серед них – діти.

    Станом на 5 липня у Буському районі залишаються хворими 18 осіб.

    Зазначимо, що станом на 5 липня у Львівській області зафіксовано 6 197 випадків зараження коронавірусною інфекцією (+138 за добу). З них 890 одужали і 162 людини померли.

    Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

    Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

    Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

    У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

    Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

    Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

    У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).

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