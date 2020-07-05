Угорщина дозволила транзит транспортних засобів лише через гуманітарні коридори



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Транспортні засоби можуть заїжджати до Угорщини у пунктах пропуску «Берегшурань»-«Лужанка» та «Захонь»-«Чоп (Тиса)»

Гуманітарні коридори на кордоні з Україною відкрилися 4 липня о 14.00

Державна прикордонна служба України повідомила, що транзит транспортних засобів Угорщиною здійснюється лише гуманітарними коридорами у пунктах пропуску «Берегшурань»-«Лужанка» та «Захонь»-«Чоп (Тиса)». Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що три пункти пропуску на кордоні з Україною були закриті з 14:00 4 липня.

Як повідомлялося, на початку липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що Угорщина залишить закритими кордони для країн, що не входять до Євросоюзу, за винятком Сербії. За словами угорського очільника уряду, Сербія, єдиний південний сусід Угорщини, який знаходиться за межами ЄС, є домом для великої етнічної угорської меншини.

Орбан поінформував, що Угорщина відновить «гуманітарний коридор», який був створений на піку першої хвилі пандемії в Європі, для людей, які прямуватимуть транзитом в інші країни.

«Будь-хто, хто подорожує через Угорщину, повинен буде використовувати цей (коридор). Їм не дозволять зійти з цього шляху, і ми будемо тримати суворий прикордонний контроль», - сказав голова уряду.

Також нагадаємо, що 30 червня 27 країн Євросоюзу більшістю голосів схвалили відпочинок або ділові поїздки з 14 країн за межами своїх кордонів в рамках кроку, спрямованого на підтримку туристичної індустрії Євросоюзу.