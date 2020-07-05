В одному з дитячих садків Тернополя спалах коронавірусу



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З метою недопущення поширення Covid-19 серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-ти денний карантинний період

Захворіло п’ятеро вихованців. Навчальний заклад закрили на карантин

У Тернополі призупинив роботу дитячий садочок № 6, де напередодні зафіксували спалах коронавірусної інфекції Covid-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

«Роботу Тернопільського садочка № 6 тимчасово призупиняють. У 5 вихованців однієї групи лабораторно підтвердили коронавірус», – йдеться у повідомленні.

З метою недопущення поширення Covid-19 серед дітей та працівників навчальний заклад закрили на 14-ти денний карантинний період. Про відновлення його роботи обіцяють додатково повідомити.

За останніми даними, у Тернопільській області зафіксовано 2 069 випадків захворювання на коронавірус, 44 з них – за минулу добу. Видужали 1 252 особи, 30 – померли.

У місті Тернопіль з початку пандемії Covid-19 підтвердили у 459 осіб: 118 одужали, 2 летальні випадки.

Нагадаємо, станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж учора (914).

Одужали – 221 (вчора 597), померли – 22 (вчора 15).

Загалом одужали 21 376 осіб, летальних випадків – 1 249.

У Києві виявлено хворих 78 осіб (вчора 118). Також 30 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 37) і 138 – на Львівщині (вчора 176), 67 – на Рівненщині (вчора 91).

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).

Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).

Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.

У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).