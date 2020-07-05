У світі вперше підтвердили понад 212 тисяч нових випадків Covid-19 за добу



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Кількість нових випадків коронавірусу у світі б'є антирекорди

Загальна кількість випадків захворювання зросла на 212 326 за останні 24 години

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила про рекордне зростання кількості випадків захворювання коронавірусом у світі в суботу, 4 липня.

Загальна кількість випадків захворювання зросла на 212 326 за останні 24 години, пише DW.

Відповідно до щоденного звіту ВООЗ, найбільше зростання відбулося в США, Бразилії та Індії. Попередній антирекорд за кількістю нових випадків захворювання за одну добу було зафіксовано 28 червня. Тоді у світі офіційно було зареєстровано понад 189 тисяч нових інфікованих. Кількість смертей протягом доби залишилося приблизно на тому ж рівні - близько 5000 на день.

Згідно з останніми даними Університету імені Джонса Гопкінса (США), наразі світі зареєстровано понад 11,1 мільйона інфікованих, померли понад 527 тисяч осіб.

Перше місце за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу та смертей унаслідок спричиненої цим вірусом хвороби COVID-19 посідають США. Там зафіксовано 2,8 мільйона інфікованих, майже 130 тисяч осіб людей померли.

Бразилія з понад 1,5 мільйоном інфікованих та 63 тисячами летальних випадів посідає друге місце.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я шокувала заявою щодо небезпеки коронавірусу.

На третьому місці з 673 тисячами інфікованих й 10 тисячами летальних випадків перебуває Росія.

Як відомо, в Індії в суботу, 4 липня, зафіксована найбільша кількість захворювань на коронавірус протягом одного дня.

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227

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Нагадаємо, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб