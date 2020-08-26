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    Спіткнувся, впав... Стала відома причина шпиталізації президента Чехії

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    <span>Лікарі вже почали оперувати Земана, він знаходиться під загальним наркозом</span> - Спіткнувся, впав... Стала відома причина шпиталізації президента Чехії
    Лікарі вже почали оперувати Земана, він знаходиться під загальним наркозом

    Земан отримав травму, коли самостійно піднявся з крісла і спіткнувся - прессекретар

    Президент Чехії Мілош Земан ввечері 25 серпня зламав руку, коли вставав з крісла без допомоги тростини або охоронців. Подробиці події розповів виданню Aktualne прессекретар Їржі Овчачек.

    Прессекретар зазначив, що Земан, після завершення перегляду теленовин встав з крісла, спіткнувся, впав і зламав руку.

    «Цю травму він отримав, коли самостійно піднявся з крісла і спіткнувся. Президент ввечері 25 серпня дивився теленовини. Після завершення перегляду, він вирішив встати з крісла без допомоги тростини або охоронців, спіткнувся і зламав праву руку», - пояснив Овчачек.

    За словами прессекретаря, лікарі вже почали оперувати Земана, він знаходиться під загальним наркозом.

    «Тривалість госпіталізації поки невідома, її пізніше визначать медики. Робоча програма Земана буде скоригована з урахуванням стану його здоров'я», - додав Овчачек.

    Чеське видання нагадує, що Земан тривалий час страждає від невропатії ніг, в зв'язку з чим ходить з тростиною. Президент спостерігається в Центральному військовому госпіталі в Празі. Останній раз він пройшов там планову госпіталізацію в жовтні 2019 року. Також глава держави страждає від діабету.

    Про госпіталізацію Земана стало відомо увечері 25 серпня. «Це не є небезпечним для життя стан, президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і своїми співробітниками», - стверджував Овчачек.

    Як повідомлялося 25 серпня, президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки.

    Чехія президент госпіталь
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