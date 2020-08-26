Президента Чехії госпіталізували



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президента Чехії госпіталізували

Земан перебуває в госпіталі військового університету в Празі

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відзначається, що йому потрібно зробити операцію.

«Це не небезпечний для життя стан, президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і своїми співробітниками», – заявив його офіційний представник Їржі Овчачек.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.



Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.



Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

Також надійшла інформація, що до цього Земан зустрівся з головою партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамурою.

У жовтні минулого року здоров'я 75–річного президента широко обговорювалося в парламенті Чехії. Він провів чотири дні в лікарні. За офіційною версією, він проходив профілактичний огляд.

Мілош Земан відповів, що єдина його проблема – хворі ноги. Він відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.