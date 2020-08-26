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    У світі

    Президента Чехії госпіталізували

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    Президента Чехії госпіталізували - Президента Чехії госпіталізували
    Президента Чехії госпіталізували

    Земан перебуває в госпіталі військового університету в Празі

    Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Відзначається, що йому потрібно зробити операцію.

    «Це не небезпечний для життя стан, президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і своїми співробітниками», – заявив його офіційний представник Їржі Овчачек.

    Також надійшла інформація, що до цього Земан зустрівся з головою партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамурою.

    У жовтні минулого року здоров'я 75–річного президента широко обговорювалося в парламенті Чехії. Він провів чотири дні в лікарні. За офіційною версією, він проходив профілактичний огляд.

    Мілош Земан відповів, що єдина його проблема – хворі ноги. Він відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.

    Чехія президент госпіталь
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