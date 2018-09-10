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    У світі

    Справа Скрипалів: більше 700 росіян можуть втратити британську «візу інвестора»

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    Лондон - Справа Скрипалів: більше 700 росіян можуть втратити британську «візу інвестора»
    Лондон

    За інформацією ЗМІ, Лондон збирається провести перегляд понад трьох тисяч інвестиційних віз

    Більше 700 російських багатіїв у Великобританії можуть мати проблеми з «візами інвестора» через плани Лондона скоротити в країні вплив РФ, яка звинувачується в організації отруєння Юлії та Сергія Скрипалів.

    Про це посилаючись на джерела в британському МВС повідомляє The Guardian.  

    Видання зазначає, що Лондон збирається провести перегляд понад трьох тисяч інвестиційних віз, які видавалась росіянам та іншим іноземцям з 2008 року. Посилаючись на джерела, в виданні заявили, що росіяни можуть втратити візи, якщо уряд знайде у них докази «серйозних фінансових порушень».

    Вважається, що саме через це почались проблеми з продовженням візи у російського олігарха Романа Абрамовича.

    Представник міжнародної правозахисної організації Transparency International Рейчел Девіс підтримала нові заходи.

    «Протягом 2008-2015 років сотні громадян РФ, країни з високим рівнем корупції, отримали візи інвесторів без належної перевірки капіталів», - повідомила Девіс.

    Напередодні в Британії пообіцяли, що підозрюваних в отруєнні Скрипалів заарештують при виїзді з РФ

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

    За інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

    У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

    Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

    Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів. Олександр Петров і Руслан Бошіров близько 30 разів літали в Європу.

    Джерело: РБК-Україна

    Росія МВС бізнес олігархи візи отруєння Велика Британія Сергій Скрипаль
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