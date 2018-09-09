ЗМІ дізналися про закордонні поїздки підозрюваних в отруєнні Скрипалів



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Олександр Петров і Руслан Бошіров близько 30 разів літали в Європу

Росіяни найчастіше літали у Женеву

Росіяни Олександр Петров і Руслан Бошіров, яких британська влада підозрює в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів, зробили щонайменше шість окремих поїздок у Женеву (Швейцарія) перед замахом у британському місті Солсбері.

Про це у п'ятницю, 7 вересня, повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела у британському уряді.

Двоє росіян із вересня 2016 року по березень 2018 року близько 30 разів літали в Європу, найчастіше - у Женеву. Також повідомляється, що в період із листопада 2017 року по лютий 2018 року підозрювані замовили дев'ять окремих рейсів до і з Женеви.

Загалом чоловіки провели в місті кілька тижнів.

Джерела у британському уряді заявляють, що встановлення особ, з якими громадяни РФ зустрічалися у Швейцарії, стане «ключем до поточного розслідування».

Відзначається, що для польотів росіяни скористалися підробленими паспортами, які більше не використовувалися після замаху на Скрипалів.

До слова, за інформацією The Times, «Новачок», яким отруїли Скрипалів, міг вбити 4 тисячі людей.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Також опубліковані фото підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

У четвер, 6 вересня, пройшло термінове засідання Ради безпеки ООН, яке було скликане на прохання Великої Британії через нову інформацію у справі отруєння у Солсбері.

Постійний представник РФ при ООН і в Раді безпеки Василь Небензя заявив, що Російська Федерація «ніколи не розробляла, ніколи не виробляла і ніколи не накопичувала запаси «Новачка».

Також ЗМІ оприлюднило відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів.