США анонсували другий пакет санкцій проти РФ через отруєння Скрипалів



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Раніше Держдепартамент заявляв про готовність США ввести нові санкції проти Росії через отруєння Скрипалів

Росія може уникнути розгортання нових санкцій, але повинна запевнити США в своєму намаганні слідувати міжнародному законодавству щодо хімічної зброї

США планують ввести другу частину санкцій проти Росії у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, повідомляє ТАСС з посиланням на представника Держдепартаменту.

Він пояснив, що Сполучені Штати не хочуть вдаватися до цих обмежень, але для цього РФ повинна запевнити, що більше не буде порушувати положення міжнародного права щодо заборони хімічної зброї, а також повинна дозволити ООН і незалежним спостерігачам провести інспекції на місцях для доказу невикористання хімзброї.

«Ми … маємо намір виконувати вимоги (американського – ред.) законодавства», - зазначив представник Держдепартаменту.

Йдеться про закон про контроль над хімічною та біологічною зброєю і заборону її військового застосування від 1991 року. Закон зобов'язує застосувати санкції проти сторони-порушника.

У листопаді представник Держдепартаменту США Гезер Нойєрт заявила про готовність США ввести санкції проти Росії через отруєння Скрипалів. Нойєрт додала, що 6 листопада Держдепартамент надіслав до Конгресу висновок, в якому йдеться про те, що США «не можуть підтвердити, що Російська Федерація задовольняє умовам, передбаченим законом про ліквідацію хімічних речовин і біологічної зброї та боротьби з ними, прийнятому в 1991 році».

Перший пакет американських санкцій, введених в зв'язку зі справою про отруєння в Солсбері, вступив в силу 27 серпня. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

Нагадаємо, Великобританія виступає за введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом в Керченській протоці.

Європарламент вважає, що дію Угоди про партнерство з Росією має бути припинено.

Джерело: Коммерсант