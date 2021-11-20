США анонсували використання гіперзвукової зброї

Атомні підводні човни будуть оснащені гіперзвуковими ракетами у 2028 році, есмінці отримають гіперзвукову зброю у 2025 році

США збираються розгорнути гіперзвукові системи в армії у 2023 фінансовому році

Сполучені Штати планують розгорнути гіперзвукові системи в армії у 2023 фінансовому році, який розпочнеться у жовтні наступного року, повідомив директор програм стратегічних систем Військово-морських сил США віце-адмірал Джонні Вулф 20 листопада.

Атомні підводні човни будуть оснащені гіперзвуковими ракетами у 2028 році, есмінці отримають гіперзвукову зброю у 2025 році, зазначається у прес-релізі ВМС США.

«Гіперзвукова зброя – один з найважливіших пріоритетів Міністерства оборони. Вона здатна літати зі швидкістю, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку, має високу маневреність і діє на різних висотах», – сказали в Пентагоні.

У 2022 фінансовому році ВМС США також готуються провести два повномасштабні випробування гіперзвукових ракет. Цього року буде продовжено льотні випробування гіперзвукових систем для ВМС.

Нагадаємо, раніше Міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на сайті Управління перспективних дослідницьких програм (DARPA) міноборони США.

Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

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