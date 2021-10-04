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    Росія заявила про перший пуск гіперзвукової ракети

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    Серійні поставки ракети &laquo;Циркон&raquo; в РФ заплановані на 2022 рік - Росія заявила про перший пуск гіперзвукової ракети
    Серійні поставки ракети «Циркон» в РФ заплановані на 2022 рік
    фото: міноборони РФ

    Повідомляється, що ракета вразила умовну ціль і випробувальну стрілянину визнали успішною

    Російські військові випробували гіперзвукову ракету «Циркон». Стрілянина була проведена у Баренцевому морі, повідомляє «Інтерфакс».

    Військові країни-агресорки проводили випробування з атомного підводного човна.

    «Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети «Циркон» з атомного підводного човна «Сєвєродвінськ», – повідомили в міністерстві оборони РФ.

    Відомо, що до кінця 2021 року заплановані в цілому два пуски «Циркону» з атомного підводного човна «Сєвєродвінськ». У 2022 році випробування продовжаться.

    «Фрегат «Адмірал Горшков» успішно виконав стрілянину гіперзвуковою ракетою «Циркон». Була вражена ціль на відстані 350 км у Баренцевому морі», – пишуть російські ЗМІ.

    Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета «Циркон» розробляється російським «НВО машинобудування». Її точні технічні характеристики не розкриваються, але відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисяч км/год). «Цирконом» росіяни планують оснащувати як надводні кораблі, так і підводні човни.

    «Сєвєродвінськ» багатоцільовий атомний підводний човен четвертого покоління. Прийнята до складу Військово-морського флоту Росії у 2014 році.

    За словами російських військових, захисту від «циркону» ні у кого немає.

    Колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко заявив, що «Цирконами» будуть оснащуватися підводні човни і це посилить можливості російського флоту.

    Серійні поставки ракети «Циркон» в РФ заплановані на 2022 рік.

    Теги: Росія зброя пропаганда військові навчання агресія військові корабель ракета флот стрілянина
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    Росія заявила про перший пуск гіперзвукової ракети