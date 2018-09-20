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    У світі

    США готові негайно приступити до переговорів щодо відносин з КНДР - Помпео

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    Держсекретар США Майк Помпео - США готові негайно приступити до переговорів щодо відносин з КНДР - Помпео
    Держсекретар США Майк Помпео

    Помпео запросив міністра закордонних справ Північної Кореї зустрітися в Нью-Йорку наступного тижня

    Вашингтон привітав результати переговорів президента Південної Кореї й лідера КНДР та оголосив про готовність до нового діалогу з Пхеньяном

    Про це заявив в Вашингтоні державний секретар США Майк Помпео.

    «Ми вітаємо президента Муна та голову Кіма з підтвердженням спільної заяви, підписаної в Сінгапурі, про повну денуклеаризацію Корейського півострова, в тому числі щодо постійного демонтажу всіх об'єктів у місті Йонбйон за присутності інспекторів США й МАГАТЕ», - наголосив глава американської дипломатії.

    Держсекретар США також позитивно оцінив рішення Кім Чен Ина щодо завершення оголошеного раніше демонтажу ракетної бази Тончхан-рі на північному сході КНДР під наглядом міжнародних спостерігачів.

    «Зважаючи на ці важливі зобов'язання, Сполучені Штати готові негайно приступити до переговорів щодо трансформації відносин між США й КНДР», - підкреслив глава Держдепу.

    Помпео зазначив, що запросив міністра закордонних справ Північної Кореї зустрітися в Нью-Йорку наступного тижня під час засідання Генасамблеї ООН. Паралельно, за його словами, сплановані зустрічі представників влади КНДР зі спеціальним представником США з питань Північної Кореї у Відні.

    Нагадаємо, КНДР пообіцяла закрити ряд ядерних об'єктів, майданчиків для випробувань і допустити для перевірок міжнародних інспекторів.

    Також лідер КНДР Кім Чен Ин і президент Південної Кореї Мун Чже Ін підписали угоду за підсумками міжкорейського саміту.

    Раніше Кім Чен Ин заявляв, що сподівається на великі результати від міжкорейського саміту.

    Джерело: Укрінформ

    США ядерна зброя Північна Корея Майк Помпео Кім Чен Ин
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