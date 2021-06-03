США виділили Україні вакцини від коронавірусу

Вакцини отримають держави Латинської Америки, на Карибах, країни Південної та Південно-Східної Азії, а також Африки

Щонайменше 75% вакцин платформі Covax, ще 25% отримають країни напряму від США.

Адміністрація Байдена у четвер оголосила детальний план того, як вона поділиться першими 25 мільйонами доз вакцини проти коронавірусу з іншими країнами – серед отримувачів буде й Україна. Про це на брифінгу в четвер оголосив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

«Сьогодні ми оголошуємо про наш план, як ми поділимось першими 25 мільйонами доз вакцин США зі світом», – сказав Салліван.

За його словами, з цієї партії США вирішили надати щонайменше 75% вакцин платформі Covax, ще 25% отримають країни напряму від США.

«Ми отримали прохання (про вакцини) зі всього світу. Низка факторів були вирішальними щодо того, як ми розподілимо ці перші 25 мільйонів доз вакцини. Ці фактори включають досягнення глобального охоплення, відповідь на сплески та інші конкретні невідкладні ситуації, а також допомогу якомога більшій кількості країн, які просили про вакцини», – сказав Салліван.

За його словами, вакцини отримають держави Латинської Америки, на Карибах, країни Південної та Південно-Східної Азії, а також Африки.

«Наш підхід віддає пріоритет іншим частинам світу, включно з країнами з низьким рівнем вакцинації та тими, які зіткнулись з терміновою кризою, такими як Західний Берег і Сектор Гази, Україна, Косово, Ірак та інші», – сказав Салліван.