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    До України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає

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    За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії - До України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає
    За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії
    Фото: Jassu Hertsmann

    Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації

    Сьогодні в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії», – повідомляють у міністерстві.

    Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

    Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

    Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

    Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

    Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

    Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.

    Читайте також: Як і де можна отримати другу дозу вакцини від Covid-19: пояснення МОЗ
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація
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    До України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає