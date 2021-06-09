До України прибула нова партія вакцини Pfizer: хто її отримає

За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії

Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації

Сьогодні в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії», – повідомляють у міністерстві.

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax - глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.