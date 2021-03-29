  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом - США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом
    США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом

    США готові до переговорів з Пекіном для укладення торгової угоди

    США не готові поки знімати підвищені мита на імпорт з Китаю. Санкції вів колишній президент Дональд Трамп.

    Про це The Wall Street Journal повідомила торговий представник США Кетрін Тай.

    При цьому вона підкреслила, що США готові до переговорів з Пекіном для укладення торгової угоди.

    Тай заявила, що знає про точку зору, що введені паном Трампом мита призводять до подорожчання китайських товарів для американських громадян і бізнесу.

    Проте, вона зазначила, що ці ж мита захищають американські компанії від нечесної конкуренції за кордоном.

    Адміністрація Трампа ввела імпортні мита на товари з Китаю загальною вартістю 370 млрд доларів, що відповідає приблизно 75% китайського експорту в США.

    До слова, Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.

    Теги: США НАТО санкції Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies