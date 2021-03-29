США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом
США готові до переговорів з Пекіном для укладення торгової угоди
США не готові поки знімати підвищені мита на імпорт з Китаю. Санкції вів колишній президент Дональд Трамп.
Про це The Wall Street Journal повідомила торговий представник США Кетрін Тай.
При цьому вона підкреслила, що США готові до переговорів з Пекіном для укладення торгової угоди.
Тай заявила, що знає про точку зору, що введені паном Трампом мита призводять до подорожчання китайських товарів для американських громадян і бізнесу.
Проте, вона зазначила, що ці ж мита захищають американські компанії від нечесної конкуренції за кордоном.
Адміністрація Трампа ввела імпортні мита на товари з Китаю загальною вартістю 370 млрд доларів, що відповідає приблизно 75% китайського експорту в США.
До слова, Сполучені Штати Америки мають намір розширити санкції проти Росії. Агресивна поведінка цієї країни є ключовою проблемою як для США, так і для НАТО. Для обмежень буде вибрано конкретний час.