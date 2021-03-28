ЗМІ: Франція та США змагаються за право постачати винищувачі в Україну

Уряд хоче замінити 30 радянських МіГ та Су на більш сучасну зброю

Уряд України таємно обговорює можливість заміни наявного парку з 30 радянських винищувачів МіГ-29 і Су-27 на нові апарати від західних партнерів. І, ймовірно, вибирає між апаратами з США та Франції.

Про це повідомляє видання Intelligence online.

За даними джерела, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту в Україну збирається обговорити з президентом Володимиром Зеленським можливість поставки винищувачів Rafale. Французька влада вважає, що їх апарати мають всі шанси перемогти в тендері. Більшу частину витрат із виробництва і доставки їх в Україну готова оплатити Франція, яка вже виділила 1,5 мільярда євро на покриття такого оборонного контракту.

У той же час, існує варіант і з покупкою американських винищувачів F/A-18 Super Hornet виробництва «Боїнг». Для Штатів закупівля їх апаратів була б гарним шансом нанести серйозний удар для президента Росії Володимира Путіна. Адже американські винищувачі будуть біля кордонів РФ.

Відомо також, що поки українська влада не почали процес продажу наявних застарілих винищувачів.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили Збройних сил України планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів.

Також 4 вересня бомбардувальники США з'явилися у повітряному просторі України вперше за 26 років. Командування американських Військово-повітряних сил заявило, що це були навчання щодо інтеграції з українськими винищувачами.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.