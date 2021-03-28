Влада Китаю втручалася у звіт ВООЗ про походження коронавірусу – США

У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації

Експерти ВООЗ не отримали доступ до необроблених даних про хворобу

Влада Пекіну не надала дані, а також втручалася в текст майбутнього звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я про походження коронавірусу. Про це у інтерв’ю CNN заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як зазначив Блінкен, недовіру до доповіді викликає «той факт, що уряд в Пекіні, скоріше за все, допомагав його написати».

«Давайте подивимося, що буде в цьому звіті», – зазначив він.

Команда ВООЗ, яка побувала в Ухані, де виник Covid-19, заявила, що їй не надали доступ до необроблених даних про хворобу.

Також експерт ВООЗ Домінік Дуайер заявив, що влада Китаю відмовила їм у вивченні фактичних даних про перші випадки захворювання коронавірусом.

У Білому домі заявили про бажання вивчити попередній звіт місії ВООЗ після його публікації.

Як відомо, єдиний для всіх країни Європейського союзу документ, що міститиме інформацію про вакцинацію від Covid-19, стане доступним з 15 червня.

До слова, у четвер, 25 березня, депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує вводити у ЄС паспорти вакцинації від Covid-19.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що Україна буде видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.