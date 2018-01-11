США перекинули на Гуам три стратегічних бомбардувальники В-2

Стелс-бомбардувальники можуть бути використані для нанесення обмеженого удару по КНДР

Американські військово-повітряні сили надіслали три стратегічних бомбардувальники В-2 на авіабазу Андерсен, яка розташована на острові Гуам. Про це пише видання The Japanese Times. [READ_MORE] До цього близько 200 солдат було перекинуто на Гуам із бази Вайнтмен, яка розташована в штаті Міссурі, де стратегічні бомбардувальники базуються на



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Стелс-бомбардувальники В-2

Стелс-бомбардувальники можуть бути використані для нанесення обмеженого удару по КНДР

Американські військово-повітряні сили надіслали три стратегічних бомбардувальники В-2 на авіабазу Андерсен, яка розташована на острові Гуам. Про це пише видання The Japanese Times.

До цього близько 200 солдат було перекинуто на Гуам із бази Вайнтмен, яка розташована в штаті Міссурі, де стратегічні бомбардувальники базуються на постійні основі.

На сьогодні невідомо, наскільки довго В-2 будуть перебувати на Гуамі. Однак при цьому під час перебування на базі Андерсен стратегічні бомбардувальники проводитимуть тренування із регіональними союзниками.

Перекидання трьох літаків В-2 відбувається на фоні того, що в адміністрації Дональда Трампа тривають дебати щодо можливості нанесення обмеженого удару по КНДР, якщо та проведе чергове випробування балістичних ракет, які загрожують США чи їх союзникам у регіоні.