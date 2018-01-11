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    США перекинули на Гуам три стратегічних бомбардувальники В-2

    Стелс-бомбардувальники можуть бути використані для нанесення обмеженого удару по КНДР
    Американські військово-повітряні сили надіслали три стратегічних бомбардувальники В-2 на авіабазу Андерсен, яка розташована на острові Гуам. Про це пише видання The Japanese Times. [READ_MORE] До цього близько 200 солдат було перекинуто на Гуам із бази Вайнтмен, яка розташована в штаті Міссурі, де стратегічні бомбардувальники базуються на
    • Сьогодні, 08:53
    • Розсилка
    Стелс-бомбардувальники В-2
    Стелс-бомбардувальники В-2

    Стелс-бомбардувальники можуть бути використані для нанесення обмеженого удару по КНДР

    Американські військово-повітряні сили надіслали три стратегічних бомбардувальники В-2 на авіабазу Андерсен, яка розташована на острові Гуам. Про це пише видання The Japanese Times.

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    До цього близько 200 солдат було перекинуто на Гуам із бази Вайнтмен, яка розташована в штаті Міссурі, де стратегічні бомбардувальники базуються на постійні основі.

    На сьогодні невідомо, наскільки довго В-2 будуть перебувати на Гуамі. Однак при цьому під час перебування на базі Андерсен стратегічні бомбардувальники проводитимуть тренування із регіональними союзниками.

    Перекидання трьох літаків В-2 відбувається на фоні того, що в адміністрації Дональда Трампа тривають дебати щодо можливості нанесення обмеженого удару по КНДР, якщо та проведе чергове випробування балістичних ракет, які загрожують США чи їх союзникам у регіоні. 

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