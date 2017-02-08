КНДР проти Південної Кореї: бомби, спорт і дипломатія

КНДР не раз завдавала ударів по Південній Кореї, коли та приймала або готувалася прийняти великі змагання

Спорт – це завжди загострення пристрастей, але коли мова йде про дві ворожі Кореї, напруження відчутно подвійно. КНДР погодилася відправити свою делегацію на Зимову Олімпіаду у Пхьончхан. Рішення було ухвалене за підсумками першої за два роки зустрічі на вищому рівні між делегаціями двох країн. Однак історія свідчить про те, що спорт не



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Група північнокорейських чирлідерів на Всесвітніх студентських іграх 2003 року у місті Тегу, Південна Корея. Фото Getty Images

КНДР не раз завдавала ударів по Південній Кореї, коли та приймала або готувалася прийняти великі змагання

Спорт – це завжди загострення пристрастей, але коли мова йде про дві ворожі Кореї, напруження відчутно подвійно.

КНДР погодилася відправити свою делегацію на Зимову Олімпіаду у Пхьончхан. Рішення було ухвалене за підсумками першої за два роки зустрічі на вищому рівні між делегаціями двох країн.

Однак історія свідчить про те, що спорт не завжди сприяв зближенню цих країн.

У минулому КНДР не раз завдавала ударів по об'єктах Південної Кореї, коли та брала або готувалася прийняти великі міжнародні спортивні змагання.

Вибух літака й Олімпіада у Сеулі

У 1987 році північнокорейські агенти заклали вибуховий пристрій на борту літака південнокорейських авіаліній, що виконував рейс із Багдаду у Сеул.

Агенти покинули літак під час дозаправки в Абу-Дабі, а через кілька годин після зльоту він вибухнув над Андаманським морем. Загинули всі, хто знаходився на його борту – 115 осіб.

У ту пору Сеул готувався до проведення Олімпіади 1988 року, а Пхеньян намагався цього не допустити.

Один з північнокорейських агентів був убитий при затриманні, а іншого, 25-річну Кім Хюн-хуей, взяли живою. Вона була передана південнокорейській влади, засуджена до розстрілу, але помилувана як жертва режиму КНДР.

«Один високопоставлений чиновник сказав мені, що до початку Ігор у Сеулі ми знищимо південнокорейський літак. Він пояснив, що це створить атмосферу хаосу та розгубленості у Південній Кореї. Ця диверсія завдасть потужного удару по революції», - згодом розповіла Кім Хюн-хуей.

Битва на морі та Чемпіонат світу-2002

Футбольний Чемпіонат світу 2002 року приймали відразу дві країни-господарки – Південна Корея та Японія. Він став поворотним моментом в історії південнокорейського футболу.

Досі збірна Південної Кореї не виграла жодного матчу у фінальних турнірах чемпіонатів світу. Але у 2002 році вони змогли обіграти сильних суперників – команди Португалії, Італії, Іспанії, Польщі та США – і пробилися у півфінал.

Цей спортивний успіх став головною темою у міжнародній пресі. Сторінки найбільших світових видань рясніли фотографіями футболістів і їхніх фанатів, які заполонили вулиці Сеула.

КНДР завдала свого удару 29 червня 2002 року – якраз під час півфінального матчу Південної Кореї проти збірної Туреччини.

Два північнокорейських патрульних катери перетнули Північну розмежувальну лінію у Жовтому морі та відкрили вогонь по судах берегової охорони Південної Кореї біля острова Йонпхьондо. Під час нападу загинули щонайменше дев'ять південнокорейців, шість осіб отримали важкі поранення.

Північна розмежувальна лінія – визначена ООН за підсумками Корейської війни демаркаційна лінія у Жовтому морі. Фактично це наразі є морським кордоном між двома Кореями.

Однак Північ не визнає легітимності цього кордону, регулярно нагнітаючи тут атмосферу напруженості.

Незважаючи на вчинений напад, восени того ж року Північна Корея відправила свою делегацію на XIV Азіатські ігри, які проходили у південнокорейському Пусані. У делегацію увійшли 606 осіб: 184 спортсмена, 288 чирлідерів і 134 чиновника.

У минулому році виповнилося 15 років з дня битви біля острова Йонпхьондо. Родичі поминають загиблих. Фото NEWS1

Возз'єднання сімей та Азіатські ігри 2014 року

Коли Південь готувався до проведення Азіатських ігор в Інчхоні, Північ погодився на зустріч деяких сімей, розділених війною. Мільйони близьких родичів опинилися по різні боки кордону, і зустрічі сімей, що проходять з відома влади обох країн, були єдиною можливість для них побачитися.

Зустрічі були дуже емоційні, багато родичів бачилися вперше за 60 і більше років.

З 2000 по 2007 рік країни проводили подібні зустрічі приблизно двічі на рік. Але у 2007-2013 роках зустрічі відбулися всього два рази. У цей час відносини між консервативним урядом Лі Мьон Бака у Сеулі та режимом КНДР значно погіршилися.

У лютому 2014 року сім'ї зустрілися вперше після трирічної перерви, що відродило надії на зближення двох країн, але його не сталося.

У міру наближення Азіатських ігор КНДР кілька разів загрожувала знятися зі змагань, але у підсумку все ж відправила на них делегацію з 273 чоловік, до якої увійшли три високопоставлених члена північнокорейського керівництва.

З 2015 року возз'єднання сімей не проводяться.

Зимова Олімпіада у Пхьончхані

Зимові Олімпійські ігри 2018 року випадають на тривалий період особливого загострення відносин між Сеулом і Пхеньяном.

У 2017 році КНДР провела своє шосте за рахунком ядерне випробування та кілька випробувань балістичних ракет. Багато південнокорейців стали готуватися до гіршого – можливого ядерного удару – і кинулися купувати спецкомплекти з усім необхідним на випадок ядерної війни.

Однак північнокорейський лідер Кім Чен Ин несподівано простягнув оливкову гілку, заявивши у своїй новорічній промові, що у лютому Пхеньян міг би послати своїх спортсменів на Ігри у Пхьончхані.

Схоже, обидві сторони хочуть повернутися за стіл переговорів.

Організація попередніх таких зустрічей займала багато часу та проходила складно, тому що сторони не могли домовитися з таких питань, як місце проведення, дати та склад учасників. Але на цей раз все було узгоджено за тиждень.

У вівторок, 9 січня, переговори почалися на дружній ноті. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін і його ліберальний уряд сподіваються, що ця зустріч буде означати початок чогось більшого, що виходить за рамки спорту.

BBC