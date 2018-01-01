Спецслужби США недооцінили розвиток ядерної програми КНДР – The New York Times

У ЦРУ передбачали, що врешті-решт КНДР зможе успішно протестувати ядерну бомбу

Американські спецслужби недооцінили розвиток ядерної програми Північної Кореї та не очікували її такого стрімкого кроку вперед. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чинних та колишніх чиновників спецслужби. Зазначається, що на початку президентства Дональда Трампа спецслужби повідомили новій адміністрації, що хоча КНДР і побудувала



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У ЦРУ передбачали, що врешті-решт КНДР зможе успішно протестувати ядерну бомбу

Американські спецслужби недооцінили розвиток ядерної програми Північної Кореї та не очікували її такого стрімкого кроку вперед. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чинних та колишніх чиновників спецслужби.

Зазначається, що на початку президентства Дональда Трампа спецслужби повідомили новій адміністрації, що хоча КНДР і побудувала бомбу, у США ще було достатньо часу, аби сповільнити ядерну програму або зупинити її.

За різними підрахунками у США тоді були впевнені, що ще був час до 2020, а можливо і до 2022 року, аби провести контрзаходи чи переговори з Північною Кореєю, доки вона вирішить вдарити по Америці.

У ЦРУ передбачали, що врешті-решт КНДР зможе успішно протестувати ядерну бомбу, що вона і зробила у вересні. Тоді її вибухова сила в 15 разів перевищувала атомну, яку скинули на Хіросіму.

Зазначається, що США довгі роки прогнозували траєкторію ядерної програми Північної Кореї.

«Однак їхня нездатність передбачити швидкі кроки в перед за останні кілька місяців належить до найбільших невдач розвідки США», — заявили чиновники спецслужб.

Джерело: Громадське