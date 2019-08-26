У Сирії загинули дев'ятеро людей через атаки військ Асада і російських союзників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Muhammad Qurabi al-Ghazal

Наразі у зоні деескалації проживає близько 4 млн мирних жителів

У північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев'ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників. Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Троє дітей стали жертвами нападу на кілька сіл району Маарат Аль Нуман на півдні Ідлібу, включаючи Аль-Таманах, Телла Маннас, Маар Шиммарін і Аль-Факі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Туреччина та Росія домовилися у вересні минулого року перетворити Ідліб у зону деескалації, де воєнні дії прямо заборонені.

Однак сирійський режим та його союзники послідовно порушували умови припинення вогню, розпочавши часті атаки всередині зони.

Наразі у зоні деескалації проживає близько 4 млн мирних жителів.

Сирія опинилася в запеклій жорстокій громадянській війні з початку 2011 року, коли режим Башара Асада з несподіваною жорстокістю розправився з демократичних протестах.

З того часу сотні тисяч людей було вбито, а понад 10 мільйонів інших стали біженцями, згідно з даними представників ООН.

Нагадаємо, нещодавно Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви.

Раніше цього тижня Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив про те, що сили Дамаску за підтримки РФ взяли під контроль місто Кафр Зіта,яке повстанці контролювали із 2012 року.

Перед цим сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада.

Джерело: Укрінформ