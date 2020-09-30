США розмістять біля берегів Греції експедиційну базу



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Оборонне партнерство США і Греції буде і надалі розширюватися, пообіцяв держсекретар Майк Помпео

Військово-морська база Суда-Бей служить логістичним центром для 6-го флоту США

Сполучені Штати Америки на постійній основі розмістять на грецькій базі Суда-Бей на Криті свою нову експедиційну морську базу USS Hershel Woody Williams.

Про це оголосив держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Греції, повідомляє Greek Reporter.

Зазначається, що величезний корабель, який був введений в експлуатацію всього два роки тому, має можливість одночасно розміщувати чотири вертольоти на своїй льотній палубі. Він може запускати безпілотні засоби та має системи управління і контролю. На кораблі також є ангар, ремонтні і житлові приміщення для кількох сотень осіб персоналу.

«Це буквально ідеальний вибір на тлі стратегічного розташування об'єкта. І це символічне оборонне партнерство, яке буде продовжувати розширюватися і рости», – сказав Помпео.

Військово-морська база Суда-Бей служить логістичним центром для 6-го флоту США в регіоні.