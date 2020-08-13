США відновили прийом біженців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

США відновили прийом біженців

Програма прийому біженців, прохання яких схвалені, відновила роботу з 30 липня з дотриманням всіх заходів безпеки у зв'язку з Covid-19

Адміністрація США дозволила в'їзд в країну для біженців, закритий п'ять місяців тому в зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту, передає CNN.

«Ця програма життєво важлива для найвразливіших біженців в світі, у яких немає іншої альтернативи і які стали ще уразливіші через пандемію Covid-19», - сказав він.

За словами спікера Держдепу, держсекретар Майк Помпео схвалив відновлення прийому біженців 29 липня.

«Програма прийому біженців, прохання яких схвалені, відновила роботу з 30 липня з дотриманням всіх заходів безпеки у зв'язку з Covid-19», - зазначив він.

Станом на 31 липня, право на в'їзд в США отримали 7905 осіб. Кількість прибулих в цьому фінансовому році, який завершиться в жовтні 2020 року, буде меншою, ніж очікувалося владою країни.