США хочуть змінити закон заради волосся Трампа



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Уряд США пропонує законодавчо збільшити потік води у душі, щоб волосся Трампа виглядало ідеальним

Уряд США пропонує змінити закон щодо технічних характеристик душових насадок

Уряд США запропонував змінити технічні характеристики душових насадок, щоб збільшити потік води під час миття. Це відбулося після того, як місяць тому президент Дональд Трамп поскаржився на проблеми з миттям волосся, повідомляє BBC.

«Отже, насадка для душу – ви приймаєте душ, вода не виходить. Ви хочете вимити руки, а вода не йде. Що робити? Просто стояти там довше або приймати душ довше? А моє волосся – я не знаю, як у вас, а у мене воно має бути ідеальним. Ідеальни», – сказав Дональд Трамп.

Відповідно до закону 1992 року, насадки для душу в США не можуть давати понад 2,5 галона (9,5 л) води на хвилину.

Адміністрація Трампа хоче, щоб цей ліміт застосовували до кожної окремої форсунки в пристрої, а не до всієї насадки.

Екологи і товариства споживачів вже заявили, що це марнотратно і не має сенсу.

Ендрю де Ласки, виконавчий директор проєкту з підвищення обізнаності про стандарти побутової техніки, назвав цю пропозицію «дурницею».

З чотирма, п'ятьма або більше форсунками, «з насадки для душу може виходити 10-15 галонів на хвилину. Такий потік просто вимиє вас із ванної», – сказав він агентству Associated Press.

«Якщо президенту потрібна допомога у пошуку гарного душу, ми можемо порекомендувати йому кілька відмінних споживчих вебсайтів, які допоможуть вам знайти якісну насадку для душу, що забезпечить щільне замочування і гарний ду», – додав він.

Девід Фрідман зі Спілки споживачів США сказав, що насадки для душу в США «мають високий рівень задоволеності споживачів» і економлять при цьому гроші людей.

За повідомленням агентства Reuters, якщо Міністерство енергетики дасть хід цій пропозиції, вона може викликати судові позови.

Як раніше повідомляв «Главком», Трамп розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів в США. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що неодмінно запросив би на саміт G7 російського президента Володимира Путіна.

«Я неодмінно запросив би його на зустріч. Я думаю, що він важлива дійова особа», - сказав американський лідер у відповідь на відповідне питання журналіста.