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    У світі

    Трамп закликає до відкриття шкіл у США

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    Трамп вважає, що&nbsp;через постійне навчання вдома зростає ризик розвитку депресій і навіть суїцидів - Трамп закликає до відкриття шкіл у США
    Трамп вважає, що через постійне навчання вдома зростає ризик розвитку депресій і навіть суїцидів

    Онлайн навчання - це зовсім не те саме, що бути в класі, - американський президент

    Президент США Дональд Трамп вважає, що навчання онлайн не може замінити реальної присутності в класі, воно не настільки ефективне.

    «Онлайн навчання - це зовсім не те саме, що бути в класі. Ми хочемо, щоб наші учні були в класі», - заявив Трамп під час пресконференції в Білому домі.

    Трамп навів рекомендації американської академії педіатрії.

    «Тривала відсутність школи і пов'язані з цим перерви в наданні допоміжних послуг часто призводять до соціальної ізоляції, що ускладнює для шкіл виявлення і усунення істотних недоліків у навчанні», - повідомив він.

    Крім того, додав президент, через постійне навчання вдома зростає ризик розвитку депресій і навіть суїцидів.

    Крім іншого, зазначив Трамп, онлайн-навчання відбивається і на батьках школярів.

    «Їм доводиться бути вдома, вони втрачають роботу, тому що їхні діти не в школі», - додав президент США.

    Він висловив надію, що школи відновлять свою роботу восени.

    Трамп також оприлюднив рекомендації з відкриття американських шкіл в умовах пандемії коронавірусу.

    Згідно з ними, необхідно використовувати маски, коли немає можливості дотримуватися соціальної дистанції, масові зібрання проводити переважно на повітрі, частіше мити руки, забезпечити доступність дезінфікуючих засобів у школах.

    Як заявив Трамп на брифінгу для преси в Білому домі, федеральний уряд надасть 125 млн багаторазових масок шкільним округам у всій країні.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус  747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини. 

    Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).

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