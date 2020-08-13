Трамп закликає до відкриття шкіл у США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп вважає, що через постійне навчання вдома зростає ризик розвитку депресій і навіть суїцидів

Онлайн навчання - це зовсім не те саме, що бути в класі, - американський президент

Президент США Дональд Трамп вважає, що навчання онлайн не може замінити реальної присутності в класі, воно не настільки ефективне.

«Онлайн навчання - це зовсім не те саме, що бути в класі. Ми хочемо, щоб наші учні були в класі», - заявив Трамп під час пресконференції в Білому домі.

Трамп навів рекомендації американської академії педіатрії.

«Тривала відсутність школи і пов'язані з цим перерви в наданні допоміжних послуг часто призводять до соціальної ізоляції, що ускладнює для шкіл виявлення і усунення істотних недоліків у навчанні», - повідомив він.

Крім того, додав президент, через постійне навчання вдома зростає ризик розвитку депресій і навіть суїцидів.

Крім іншого, зазначив Трамп, онлайн-навчання відбивається і на батьках школярів.

«Їм доводиться бути вдома, вони втрачають роботу, тому що їхні діти не в школі», - додав президент США.

Він висловив надію, що школи відновлять свою роботу восени.

Трамп також оприлюднив рекомендації з відкриття американських шкіл в умовах пандемії коронавірусу.

Згідно з ними, необхідно використовувати маски, коли немає можливості дотримуватися соціальної дистанції, масові зібрання проводити переважно на повітрі, частіше мити руки, забезпечити доступність дезінфікуючих засобів у школах.

Як заявив Трамп на брифінгу для преси в Білому домі, федеральний уряд надасть 125 млн багаторазових масок шкільним округам у всій країні.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 серпня зафіксовано понад 20,8 мільйона випадків коронавірусу Covid-19. Загалом з 20 806 965 хворих на коронавірус 747 258 – людей померли, 13 706 688 - одужали. Протягом минулої доби у світі від Covid-19 померло 6 822 людини.

Лідерами за кількістю хворих на Covid-19 у світовій статистиці є США (5 360 302), Бразилія (3 170 474), Індія (2 395 471) та Росія (902 701).