Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським

Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський незабаром проведуть нову розмову. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на високопосадовця Ради з національної безпеки США.

За його даними, нині точної дати перемовин Байдена і Зеленського ще немає, але він пообіцяв поділитись точнішими планами щодо дати дзвінка найближчим часом. Американський чиновник уточнив, що Білий дім перебуває на майже щоденному контакті із українською стороною.

«Можна очікувати, що президент Байден та президент Зеленський залишатимуться на тісному зв’язку. У нас немає точної дати дзвінка, але скоро вони знову поспілкуються», – сказав посадовець.

Зауважимо, що президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, зокрема, і так званий проєкт «гарантій безпеки» РФ та українське питання.