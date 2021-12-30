Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією

Дипломати обговорили ситуацію біля кордонів України

Керівники Міністерств закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів обговорили ситуацію біля кордонів України та формати діалогу з Росією. Про це повідомляється у Twitter пресслужби МЗС ФРН.

«Міністр закордонних справ (Німеччини Анналена) Бербок сьогодні ввечері обговорила з колегами... ситуацію біля кордону України та майбутні формати діалогу з Росією», – йдеться у публікації.

Дипломати також обговорили «солідарність із Литвою у світлі дій Китаю, Іран та СВПД».

AMin @ABaerbock führte heute Abend Austausch mit Amtskolleg*innen @JY_LeDrian, @TrussLiz & @SecBlinken über Lage im Umfeld der ukrainischen Grenze und zu anstehenden Dialogformaten mit #Russland. Auch Thema: Solidarität mit Litauen mit Blick auf chinesisches Vorgehen, Iran/JCPoA. — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2021

Раніше офіційний представник Федерального департаменту із закордонних справ Швейцарії Валентин Кліваз заявив, що Швейцарія готова надати свої послуги для проведення в країні саміту Росія-НАТО, запланованого на 12 січня, якщо це буде потрібно.

Зауважимо, що президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, зокрема, і так званий проєкт «гарантій безпеки» РФ та українське питання.