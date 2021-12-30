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    Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією

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    Держсекретар США Блінкен обговорив із главами МЗС ФРН, Франції та Британії діалог із Росією - Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією
    Держсекретар США Блінкен обговорив із главами МЗС ФРН, Франції та Британії діалог із Росією

    Дипломати обговорили ситуацію біля кордонів України

    Керівники Міністерств закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та Сполучених Штатів обговорили ситуацію біля кордонів України та формати діалогу з Росією. Про це повідомляється у Twitter пресслужби МЗС ФРН.

    «Міністр закордонних справ (Німеччини Анналена) Бербок сьогодні ввечері обговорила з колегами... ситуацію біля кордону України та майбутні формати діалогу з Росією», – йдеться у публікації.

    Дипломати також обговорили «солідарність із Литвою у світлі дій Китаю, Іран та СВПД».

    Раніше офіційний представник Федерального департаменту із закордонних справ Швейцарії Валентин Кліваз заявив, що Швейцарія готова надати свої послуги для проведення в країні саміту Росія-НАТО, запланованого на 12 січня, якщо це буде потрібно.

    Зауважимо, що президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним. Вони обговорять низку тем, зокрема, і так званий проєкт «гарантій безпеки» РФ та українське питання.

    Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.

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    Теги: США Німеччина міністр Франція військові Twitter Анналена Бербок
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    Німеччина, Франція, Британія та США обговорили формати діалогу з Росією