В’єтнам розробляє власну вакцину проти Covid-19

Перші тестові ін’єкції Nanocovax були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня

В'єтнам почав випробування власної вакцини проти коронавірусу Covid-19 – Nanocovax. Про це повідомляє VNA.

Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна з чотирьох організацій, які досліджують вакцини проти Covid-19.

Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

Зараз у В’єтнамі над створенням вакцини працюють ще у трьох установах. Як вважає професор Нгуен Тху Ван, який очолює національну програму виробництва вакцин, В’єтнам зможе почати масовий випуск власного препарату від коронавірусу до середини 2022 року.

З початку пандемії у країні виявлено 1 405 випадків захворювання на коронавірус; одужали 1 252, померли 35 осіб.

Нагадаємо, що у Чилі схвалили використання вакцини Pfizer.