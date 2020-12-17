  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В’єтнам розробляє власну вакцину проти Covid-19

    • Розсилка
    <p>Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology</p> - В’єтнам розробляє власну вакцину проти Covid-19

    Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology

    Фото з відкритих джерел

    Перші тестові ін’єкції Nanocovax були зроблені трьом добровольцям у Ханої 17 грудня

    В'єтнам почав випробування власної вакцини проти коронавірусу Covid-19 – Nanocovax. Про це повідомляє VNA.

    Розробкою вакцини займається компанія Nanogen Pharmaceutical Biotechnology, одна з чотирьох організацій, які досліджують вакцини проти Covid-19.

    Препарат планується випробувати на 60 добровольцях у віці від 18 до 50 років на першому етапі випробувань. Кожен доброволець отримає два щеплення вакцини з перервою у 28 днів.

    Зараз у В’єтнамі над створенням вакцини працюють ще у трьох установах. Як вважає професор Нгуен Тху Ван, який очолює національну програму виробництва вакцин, В’єтнам зможе почати масовий випуск власного препарату від коронавірусу до середини 2022 року.

    З початку пандемії у країні виявлено 1 405 випадків захворювання на коронавірус; одужали 1 252, померли 35 осіб.

    Нагадаємо, що у Чилі схвалили використання вакцини Pfizer.

    Теги: В'єтнам щеплення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies