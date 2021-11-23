Стали відомі деталі ДТП у Болгарії з десятками жертв

Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей

Усі загиблі були громадянами Північної Македонії

Автобус, який потрапив в аварію в Болгарії, виїхав напередодні зі Стамбула. Про деталі аварії повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією болгарських телеканалів, автобус перетнув кордон країни о 20:00 за київським часом. Сама аварія сталася о 02:00 біля села Боснек у Пернікській області. Наголошується, що всі загиблі були громадянами Північної Македонії. При цьому деякі ЗМІ інформують про кількох людей, які вижили в результаті ДТП.

Влада Болгарії розглядає кілька версій великої аварії з автобусом, внаслідок якої загинули 46 людей. Основними можливими причинами назвали мокру дорогу, технічну несправність автобуса та водія, що заснув за кермом. Також слідчі припустили, що автобус міг спалахнути ще до ДТП.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі «Главкому» запевнив, що дипломати з’ясовують, чи є серед постраждалих українці.

«Посольство України в Болгарії вже взаємодіє із болгарськими правоохоронцями задля з‘ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії», – сказав Ніколенко.

Нагадаємо, аварія сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.



