Потрощені авто з відірваними колесами: в Києві сталася серйозна ДТП (фото, відео)

ДТП сталася на перетині Повітрофлотського проспекту з вулицею Солом'янською

На місці ДТП працювали рятувальники, медики й поліція

У понеділок, 22 листопада, на Солом'янській площі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

На перетині Повітрофлотського проспекту з вулицею Солом'янською не розминулися три автомобілі: Land Rover, Volkswagen Passat та Honda CR-V.

Машини зазнали серйозних ушкоджень і для евакуації всіх трьох знадобились евакуатори.

Медики по прибуттю надали допомогу постраждалим на місці, від госпіталізації люди відмовилися.

Причини та обставини автопригоди будуть встановлювати правоохоронці.

Як повідомлялося, 22 листопада на Бориспільському шосе водій автівки Ford на високій швидкості влетів у вантажівку DAF. Від удару легковик загорівся.