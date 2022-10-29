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Стало відомо, яка компанія будуватиме першу АЕС у Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, яка компанія будуватиме першу АЕС у Польщі
Польща обрала американську Westinghouse для будівництва АЕС на своїй території
фото ілюстративне

АЕС буде побудована на Помор'ї в Любятові-Копаліні

Першу в Польщі атомну електростанцію побудує американська компанія Westinghouse Electric Co. Про це повідомив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, пише видання Rzeczpospolita.

«Після нещодавніх переговорів з віце-президентом Камалою Гарріс і міністром енергетики США Дженніфер Гранхольм ми підтверджуємо реалізацію ядерного проєкту з використанням технології Westinghouse», – заявив Моравецький.

Інформацію про вибір американської компанії підтвердив також посол США в Польщі Марк Бжезінський:

«Фантастичні новини від прем’єр-міністра Моравецького: в результаті його співпраці з віце-президентом Гарріс Польща обрала американський уряд і Westinghouse партнером у ядерній енергетиці. Формально процес завершиться наступного тижня», – сказав Бжезінський.

АЕС буде побудована на Помор'ї в Любятові-Копаліні. Будівництво розпочнеться у 2026 році, а завершення планується на 2033 рік. Спільний проєкт оцінюється в $40 мільярдів.

Варто зауважити, що на сьогодні Польща є однією з небагатьох європейських країн, де немає жодної атомної електростанції.

Нагадаємо, 9 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України з проханням допомогти експортом електроенергії, і це буде забезпечено.

Президент Володимир Зеленський доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського Жешува й завершити її до 8 грудня.

Проте 4 жовтня Господарський суд Києва заблокував ключовий тендер у рамках відновлення міждержавної лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ між Україною та Польщею. 

Теги: технології тендер президент посол Польща міністр будівництво

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