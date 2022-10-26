Польща може побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю РФ – Reuters

Польща відмежується від РФ стіною на кордоні

Стіну поляки планують побудувати у перших двох кварталах наступного року

Польща розглядає можливість відмежуватися від Калінінградської області Росії високим парком. Про це повідомляє Reuters.

Такі заходи влада Польщі хоче запровадити через потік мігрантів з країн Африки та Азії, які вже найближчими тижнями можуть спробувати перетнути кордон, так як влада РФ напередодні заявила, що відкриває в Калінінград рейси з Африки, Азії та Близького Сходу.

Водночас у Польщі вважають, що таким чином у Кремлі хочуть організувати чергову мігрантську кризу на кордоні найближчими тижнями.

Стіну завдовжки 100 км поляки планують побудувати у перших двох кварталах наступного року.

Раніше Польща вже звела стіну заввишки 5,5 м і завдовжки 187 км на кордоні з Білоруссю для боротьби з потоками мігрантів та контрабандою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні з Польщею незабаром запрацює новий пункт пропуску. Новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» на кордоні України та Польщі планують відкрити до кінця 2022 року.

На сьогодні будівництво пункту пропуску фактично завершене, залишається тільки облаштування дорожньої та допоміжної інфраструктури.