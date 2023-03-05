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Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених
Вагнерівці взялися вербувати спортсменів
фото з відкритих джерел

ПВК «Вагнер» відкрила нещодавно щонайменше три нові вербувальні центри

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин оголосив, що в деяких містах Росії він відкрив центри набору на базі спортивних клубів. Мовляв, туди можна прийти, показати свою «фізуху», а далі вже як поталанить. Про це інформує «Телебачення Торонто».

Стало відомо, кого вагнерівці почали вербувати замість ув’язнених фото 1

Також він назвав адресу першого такого центру – клуб єдиноборств «Груша» у Москві.

За інформацією Американського Інституту вивчення війни (ISW), з 2 до 4 березня ПВК «Вагнер» відкрила щонайменше три нові вербувальні центри – у Ростові, Тюмені та Самарі. Всі – на базі спортивних клубів.

Нагадаємо, що 22 лютого керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скаржився, що його найманці гинуть в Україні від «снарядного голоду». В істериці він показав гору трупів «вагнерівців».

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