Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Вагнерівці» масово гинуть на війні проти України. Їхні могили тонуть у бруді

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вагнерівці» масово гинуть на війні проти України. Їхні могили тонуть у бруді
За могилами «вагнерівців» ніхто не доглядає
скріншот з відео

У Краснодарському краї РФ суттєво збільшився цвинтар для ПВК «Вагнер»

Лише за лютий цвинтар у Станиці Бакинській поповнився 90 похованнями «вагнерівців». Більшість могил занедбані – між ними стоять калюжі, на деяких замість хрестів укопані стовпи. Відео з місця подій 23 лютого показало російське медіа SOTA.

На кадрах видно рівні ряди могил із вінками, між якими видно великі калюжі. За станом цвинтаря можна припустити, що туди мало хто приходить.

Про появу нового кладовища для найманців із ПВК «Вагнер» стало відомо нещодавно. Засновник ПВК Євген Пригожин тоді говорив про 93 свіжі могили. Цвинтар знаходиться недалеко від Станиці Бакинської, біля міста Гарячий Ключ.

«Вагнерівці» масово гинуть на війні проти України. Їхні могили тонуть у бруді фото 1

У Станиці встановили пам'ятники «вагнерівцям» та збудували каплицю. На 24 січня там було вже близько 170 могил. Місцеві жителі впевнені, що кількість ліквідованих найманців може бути у кілька разів більшою, адже багатьох бойовиків кремували.

Серед загиблих ув'язнених, за даними журналістів, багато вихідців із Санкт-Петербурга. Вони отримали терміни за тяжкими статтями – вбивства, замах на вбивство кількох людей, важкі тілесні ушкодження та розбої.

У Станиці Бакинській поховано 47-річного Філарета Гамуряка. Виборзький суд Ленінградської області засудив його до 10 років колонії суворого режиму за трьома статтями. У судовому акті йдеться, що він убив свою товаришку по чарці – завдав їй десять ударів ножем. А похований 25-річний житель Петербурга В'ячеслав Кочас був засуджений до 18 років ув'язнення за розбій, вбивство з особливою жорстокістю, замах та підпал місця злочину. Разом з дядьком він побив колишнього співмешканця матері та його родичку, а потім підпалив їх живцем.

Нагадаємо, що 22 лютого керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скаржився, що його найманці гинуть в Україні від «снарядного голоду». В істериці він показав гору трупів «вагнерівців».

Теги: війна росія ПВК Вагнера поховання цвинтар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожна нова війна зменшує шанси на існування Імперії
Що буде після військової поразки Росії від України
19 лютого, 18:04
Юрій Фломін
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Уникнути інсульту загалом нескладно і недорого»
17 лютого, 10:42
Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання – не допустити цього
Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання – не допустити цього
23 лютого, 12:06
Прем'єр Угорщини заявив, що на сході його країна межує з росіянами
Орбан потрапив у новий скандал із заявами про Україну
1 лютого, 09:57
«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту
«Фотожаби» з Путіним та порівняння з Гітлером. Росія готує завдання для штучного інтелекту
9 лютого, 08:54
За добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 19 населених пунктів
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
9 лютого, 06:57
Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими
Росія вигадала новий спосіб, щоб затягувати обміни полоненими
12 лютого, 12:10
Ворог атакує авіацією, загострення біля Кремінної: яка ситуація на Луганщині
Ворог атакує авіацією, загострення біля Кремінної: яка ситуація на Луганщині
15 лютого, 13:45
США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів
США хочуть направити у зону бойових дій аудиторів
17 лютого, 18:47

Соціум

Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Москва стала Києвом: у Німеччині кафе перейменували на честь столиці України (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
Папа Римський одягнув браслет зі сталі «Азовсталі» (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
«Ні російському терору». У Болгарії пройшли мітинги на підтримку України (фото)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Туреччина потонула у величезних горах будівельного сміття (відео)
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
Журналісти знайшли дітей із Маріуполя, яких вивели на сцену на мітингу у «Лужниках»
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)
У Данії відбувся молебень за мир в Україні (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту