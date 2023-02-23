«Вагнерівці» масово гинуть на війні проти України. Їхні могили тонуть у бруді

У Краснодарському краї РФ суттєво збільшився цвинтар для ПВК «Вагнер»

Лише за лютий цвинтар у Станиці Бакинській поповнився 90 похованнями «вагнерівців». Більшість могил занедбані – між ними стоять калюжі, на деяких замість хрестів укопані стовпи. Відео з місця подій 23 лютого показало російське медіа SOTA.

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На кадрах видно рівні ряди могил із вінками, між якими видно великі калюжі. За станом цвинтаря можна припустити, що туди мало хто приходить.

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Про появу нового кладовища для найманців із ПВК «Вагнер» стало відомо нещодавно. Засновник ПВК Євген Пригожин тоді говорив про 93 свіжі могили. Цвинтар знаходиться недалеко від Станиці Бакинської, біля міста Гарячий Ключ.

У Станиці встановили пам'ятники «вагнерівцям» та збудували каплицю. На 24 січня там було вже близько 170 могил. Місцеві жителі впевнені, що кількість ліквідованих найманців може бути у кілька разів більшою, адже багатьох бойовиків кремували.

Серед загиблих ув'язнених, за даними журналістів, багато вихідців із Санкт-Петербурга. Вони отримали терміни за тяжкими статтями – вбивства, замах на вбивство кількох людей, важкі тілесні ушкодження та розбої.

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У Станиці Бакинській поховано 47-річного Філарета Гамуряка. Виборзький суд Ленінградської області засудив його до 10 років колонії суворого режиму за трьома статтями. У судовому акті йдеться, що він убив свою товаришку по чарці – завдав їй десять ударів ножем. А похований 25-річний житель Петербурга В'ячеслав Кочас був засуджений до 18 років ув'язнення за розбій, вбивство з особливою жорстокістю, замах та підпал місця злочину. Разом з дядьком він побив колишнього співмешканця матері та його родичку, а потім підпалив їх живцем.

Нагадаємо, що 22 лютого керівник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скаржився, що його найманці гинуть в Україні від «снарядного голоду». В істериці він показав гору трупів «вагнерівців».