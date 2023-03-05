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Денис Казанський Журналіст

Місяць тому «вагнерівці» вбили нациста Мангушева, а жодного розслідування так і немає

glavcom.ua
Нациста Ігоря Мангушева в тилу вбили вагнерівці

Людей, яких Путін нещодавно назвав «героями великої Росії», вбили інші «герої великої Росії»

У російських шовіністів знову зрада. Минув місяць із дня вбивства виродка та нациста Ігоря Мангушева, якого завалили в тилу вагнерівці, а жодного розслідування немає, і навіть кримінальної справи не порушили. Ось це так! Ніколи такого не було і знову.

Окремий кайф – пост Гіркіна, який відкрито пише, що «героїв російської весни» Дрьомова та Мозгового у 2015 році також убили вагнерівці за наказом Суркова.

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Тобто російські патріоти відкрито визнають, що людей, яких Путін нещодавно назвав «героями великої Росії», вбивали інші «герої великої Росії» під командуванням кухаря Путіна Пригожина.

І при цьому продовжують за такий «русскій мір» воювати, а перед Пригожиним відверто плазувати.

Джерело
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Теги: росія війна путін ПВК Вагнера Ігор Гіркін

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Денис Казанський

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