Місяць тому «вагнерівці» вбили нациста Мангушева, а жодного розслідування так і немає

Людей, яких Путін нещодавно назвав «героями великої Росії», вбили інші «герої великої Росії»

У російських шовіністів знову зрада. Минув місяць із дня вбивства виродка та нациста Ігоря Мангушева, якого завалили в тилу вагнерівці, а жодного розслідування немає, і навіть кримінальної справи не порушили. Ось це так! Ніколи такого не було і знову.

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Окремий кайф – пост Гіркіна, який відкрито пише, що «героїв російської весни» Дрьомова та Мозгового у 2015 році також убили вагнерівці за наказом Суркова.

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Тобто російські патріоти відкрито визнають, що людей, яких Путін нещодавно назвав «героями великої Росії», вбивали інші «герої великої Росії» під командуванням кухаря Путіна Пригожина.

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І при цьому продовжують за такий «русскій мір» воювати, а перед Пригожиним відверто плазувати.