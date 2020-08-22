Стало відомо, коли Навального транспортують до Німеччини



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Літак з Олексієм Навальним вилетить з РФ до Німеччини вранці 22 серпня

Дружина Навального підписала заяву на відправку політика до Німеччини

Міністерство охорони здоров’я РФ повідомило, що дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія погодилася на транспортування політика до Німеччини після отруєння.

Про це повідомляє РБК.

«Юлія Навальна підписала заяву на транспортування Олексія. Про можливе погіршення його стану вона попереджена. Ми поки не знаємо, коли відбудеться виліт, це складний процес, що вимагає від обох сторін узгодження багатьох моментів», – повідомили в міністерстві охорони здоров'я.

Пізніше стало відомо, що виліт затримується до ранку 22 серпня, так як згідно з вимогою німецької профспілки авіаперевізників, пілотам необхідний відпочинок.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила, що виліт літака відбудеться у суботу вранці.

Як відомо, російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини.

Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

Як повідомлялося, 21 серпня німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин.

Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.