Німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний



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Дружина Олексія Навального хоче перевезти його на лікування до в університетську клініку «Шаріте» у Берліні

Він транспортабельний і обладнання літака дозволяє безпечно перевезти його до Берліна, - прессекретар Навального

Російського опозиціонера Олексія Навального можна перевозити до Німеччини.

До такого висновку прийшли представники німецької клініки «Шаріте», заявила у Twitter прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

«Німецькі лікарі - професійні реаніматологи - оглянувши Олексія Навального, прийшли до висновку про те, що він транспортабельний та їх обладнання літака дозволяє безпечно негайно перевезти його до Берліна в університетську клініку «Шаріте» у відповідності з бажанням Юлії Навальної», - заявила Ярмиш.

Як повідомлялося, сьогодні, 21 серпня, німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

Крім того, сьогодні лікарі назвали основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.