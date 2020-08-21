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    У світі

    Російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини

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    Рішення про переліт до Німеччини прийняли на консиліумі, де була присутня і дружина опозиціонера Юлія Навальна - Російські лікарі погодилися відправити Навального до Німеччини
    Рішення про переліт до Німеччини прийняли на консиліумі, де була присутня і дружина опозиціонера Юлія Навальна

    Навального заберуть з Омська протягом кількох годин - прессекретар

    Медики з омської лікарні, в якій перебуває отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, дозволили відправити його на лікування до Німеччини. Про це повідомляє місцеве видання Город55.

    Рішення прийняли на консиліумі, де була присутня і дружина опозиціонера Юлія Навальна.

    За інформацією видання, Навального заберуть з Омська протягом декількох годин.

    Як повідомила прессекретар політика Кіра Ярмиш, переговори про транспортування Навального «зрушили з мертвої точки».

    «Є ймовірність, що Навального зараз вдасться перевезти. Шкода, що для прийняття цього рішення лікарям треба було стільки часу. Літак чекає з ранку, документи теж були готові тоді ж», — написала вона.

    Нагадаємо, німецькі лікарі заявили, що російський опозиціонер Навальний – транспортабельний.

    Як повідомлялося, сьогодні, 21 серпня, німецькі лікарі прибули в лікарню до російського опозиціонера Навального.

    Раніше стало відомо, що дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти її чоловіка на лікування до Німеччини.

    Крім того, сьогодні лікарі назвали основний робочий діагноз Навального - порушення обміну речовин.

    Повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    До слова, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

    Берлінська клініка Charite заявила про готовність взяти його на лікування.

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