Брат померлого ізраїльського ативакцинатора звернувся до людей

Противник вакцинації залишився вірний своїм переконанням до кінця

Аві Шауліан, брат померлого 13 вересня відомого ізраїльського антивакцинатора Хая Шауліана, закликав усіх однодумців покійного негайно пройти вакцинацію. Про це повідомляє vesty.co.il.

Виступаючи у вівторок, 14 вересня, в ефірі радіостанції «Решіт-бет», Аві Шауліан сказав: «Всі противники (вакцинації. – Ред.) і всі його послідовники – врятуйте себе і зробіть щеплення».

За словами Аві Шауліана, вся сім'я шокована смертю Хая». «Я вважаю своїм обов'язком попросити людей, які ще не зробили щеплення, негайно вакцинуватися. Врятуйте свої життя і життя дорогих вам людей», – сказав він.

Він розповів, що його брат до останнього подиху залишався вірним своїм переконанням. Хай Шауліан був переконаним антивакцинатором, однак не заперечував саме захворювання. Він вважав, що вакцина є недостатньо дослідженою, а наслідки її використання – катастрофічними для організму.

Захворівши на коронавірус, Шауліан потрапив до лікарні та провів у палаті близько тижня. Захворювання протікало у нього в тяжкій формі, через короткий час стали відмовляти життєво важливі системи організму. 11 вересня, коли стан Хая Шауліана різко погіршився, він розмістив у соцмережі Facebook пост зі своєю фотографією з лікарняної палати. Під фото, де крупним планом зображено його обличчя з кисневими трубками, Хай описав про те, що відбувається з ним.

«Я в критичному стані, не можу розмовляти та відповідати іншим людям. Мені не вистачає кисню. Нестача кисню – це жахлива річ», – написав він. І наостанок закликав своїх прихильників боротися з державою, яка, за його словами, «здійснює злочинний примус громадян».

Своїх переконань Хай не змінив до останнього подиху. «Його стан швидко погіршувався, – розповів Аві Шауліан. – Через два дні після зараження він вже мав труднощі їз диханням. Але Хай вірив у свою правоту до кінця. Він не погодився на те, щоб його ввели в стан штучної коми. Він був підключений до кисню , але не дав згоди на інші інвазивні заходи».

Нагадаємо, відомий ізраїльський антивакцинатор Хай Шауліан помер 13 вересня в лікарні «Вольфсон» в м. Холоні.

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