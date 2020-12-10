Для вакцинації від Covid-19 40 млн жителів України треба десь взяти майже 100 млн шприців

Хтось в українській владі про шприци думає? Хтось вже законтрактував на рік вперед українських виробників?

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Про вакцины.

У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь без которой даже имея в руках саму вакцину осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.

Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.

Это сущая мелочь.

Пустяк.

Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов - очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.

Покупателями выступают целые государства, счёт идёт на сотни миллионов штук, а производственные линии бронируют на год вперёд.

Имя этого пустяка - шприц.

Да-да, обыкновенный шприц.

Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население - это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идёт.

Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук.

Надо ли ещё раз повторять.

В производстве шприцов мир точно так же как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.

Соответственно.

Как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех кто заранее занял очередь и успел их купить.

В данный момент.

По миру, все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.

Как думаете.

Кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?

Кто-то сейчас законтрактовал на год вперед украинских производителей шприцов?

Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?

Я отвественности заявляю.

В Украине об этом никто еще даже не начинал думать.

ЭТО Ж С*КА НЕ ЯСНО.

Что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцов.

Володя!

Если ты и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ как колоть вакцину пальцем – еще не поздно закупить шприцы.

Или может вы не собираетесь нас массово вакцинировать...

Джерело: блог Олексія Давиденка

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