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    Думки вголос

    Для вакцинації від Covid-19 40 млн жителів України треба десь взяти майже 100 млн шприців

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Для вакцинації від Covid-19 40 млн жителів України треба десь взяти майже 100 млн шприців

    Хтось в українській владі про шприци думає? Хтось вже законтрактував на рік вперед українських виробників?

    Мовою оригіналу

    Про вакцины.

    У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь без которой даже имея в руках саму вакцину осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.

    Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.

    Это сущая мелочь.

    Пустяк.

    Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов - очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.

    Покупателями выступают целые государства, счёт идёт на сотни миллионов штук, а производственные линии бронируют на год вперёд.

    Имя этого пустяка - шприц.

    Да-да, обыкновенный шприц.

    Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население - это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идёт.

    Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук.

    Надо ли ещё раз повторять.

    В производстве шприцов мир точно так же как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.

    Соответственно.

    Как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех кто заранее занял очередь и успел их купить.

    В данный момент.

    По миру, все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.

    Как думаете.

    Кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?

    Кто-то сейчас законтрактовал на год вперед украинских производителей шприцов?

    Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?

    Я отвественности заявляю.

    В Украине об этом никто еще даже не начинал думать.

    ЭТО Ж С*КА НЕ ЯСНО.

    Что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцов.

    Володя!

    Если ты и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ как колоть вакцину пальцем – еще не поздно закупить шприцы.

    Или может вы не собираетесь нас массово вакцинировать...

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація коронавірус
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