Для вакцинації від Covid-19 40 млн жителів України треба десь взяти майже 100 млн шприців
Хтось в українській владі про шприци думає? Хтось вже законтрактував на рік вперед українських виробників?
Мовою оригіналу
Про вакцины.
У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь без которой даже имея в руках саму вакцину осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.
Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.
Это сущая мелочь.
Пустяк.
Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов - очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.
Покупателями выступают целые государства, счёт идёт на сотни миллионов штук, а производственные линии бронируют на год вперёд.
Имя этого пустяка - шприц.
Да-да, обыкновенный шприц.
Потому что, если государство хочет массово вакцинировать население - это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идёт.
Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук.
Надо ли ещё раз повторять.
В производстве шприцов мир точно так же как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.
Соответственно.
Как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех кто заранее занял очередь и успел их купить.
В данный момент.
По миру, все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.
Как думаете.
Кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает?
Кто-то сейчас законтрактовал на год вперед украинских производителей шприцов?
Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?
Я отвественности заявляю.
В Украине об этом никто еще даже не начинал думать.
ЭТО Ж С*КА НЕ ЯСНО.
Что для вакцинации 40 миллионов жителей Украины по два раза, надо будет откуда-то взять под 100 миллионов шприцов.
Володя!
Если ты и твоя творческая команда Велюра/Квартала не изобрели вдруг способ как колоть вакцину пальцем – еще не поздно закупить шприцы.
Или может вы не собираетесь нас массово вакцинировать...
Джерело: блог Олексія Давиденка