В Україні запустили інтерактивну карту вакцинації від коронавірусу

Відтепер в Україні у кілька кліків можна знайти найближчий пункт вакцинації від коронавірусу

В Україні запустили інтерактивну карту вакцинації, яка дозволяє у кілька кліків знайти найближчий пункт вакцинації, ознайомитись зі статистикою щеплень на ньому та, за потреби, повідомити про порушення.

Додатковий функціонал карти полягає у тому, що вона автоматично рахує можливо втрачені дози вакцини.

Карта, яку запустила громадська організація «Антикорупційний штаб», автоматично обробляє відкриті дані, що публікуються Національною службою здоров’я України. Вона охоплює всю територію України від маленьких сіл до великих міст (за винятком тимчасово окупованих територій), є безплатною, має форму зворотного зв’язку та можливість повідомити про порушення пов’язані з процесом вакцинації в України.

Як виглядає інтерактивна карта вакцинації

На основі даних НСЗУ карта в автоматичному режимі обліковує ймовірно утилізовані дози: як по Україні загалом, так і за кожним окремим пунктом вакцинації.

«Відтепер кожен українець має змогу побачити наявні пункти вакцинації та статистику використання ними вакцин, а також повідомити про порушення, на яке обов’язково відреагують наші юристи» – зазначив голова правління громадської організації Сергій Миткалик.

Джерело: ITC.ua