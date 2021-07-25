У США блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу

За декілька днів до смерті чоловік розмістив свої фото на лікарняному ліжку

Блогер відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його захистить віра

У Каліфорнії член протестантської церкви Hillsong Стівен Хармон, який висміював вакцинацію проти Covid-19, заразився коронавірусом і після місяця важкої хвороби помер.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік мав тисячі підписників у Twitter, був затятим антивакцинатором та багато жартував у мережі про щеплення.

34-річний Хармон відмовлявся від вакцини, стверджуючи, що його захистить віра.

Перед смертю він жартував про пандемію та щеплення, публікуючи гумористичні зображення, і коментував їх словами про те, що довіряє Біблії, а не експерту з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Після зараження Covid у Хармона почалася пневмонія і йому знадобилася госпіталізація. Його лікували у одній з медустанов поблизу Лос-Анджелеса, там він і помер в середу.

За декілька днів до смерті чоловік розмістив свої фото на лікарняному ліжку. У своєму останньому дописі в середу Хармон попросив молитися за нього та повідомив про необхідність підключення до ШВЛ: «Будь ласка, моліться, вони хочуть під’єднати мене до апарату штучної вентиляції легенів. Не знаю, коли я прокинусь, моліться, будь ласка».

Засновник церкви Hillsong Брайан Г’юстон підтвердив смерть Хармона від Covid та додав, що церква закликає своїх членів «слідувати вказівкам лікарів», а слова покійного про недієвість вакцин були його особистою думкою.