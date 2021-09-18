Стало відомо, як пожартував принц Філіп незадовго до смерті

99-річний герцог Единбурзький до останнього сипав дотепами

Принц Чарльз розповів, що його 99-річний батько не зміг протистояти спокусі пожартувати навіть за день до своєї смерті. Про це повідомляє Mirror.

Так, Чарльз поділився, що його покійний батько, герцог Единбурзький, до кінця свого життя сипав дотепами. За словами принца, він зателефонував герцогу, щоб запитати його, як би він хотів відсвяткувати свій 100-річний ювілей. Чарльз наважився запропонувати вечірку, хоча знав, що Філіп не у захваті від такої ідеї.

«Ми говоримо про твій день народження». Чи буде прийом? – сказав Чарльз татові.

Філіп відповів: «Ну, я мушу бути живим для цього, чи не так?»

«Я знав, що ти це скажеш!», – підсумував принц.

Раніше стало відомо, що голова підрозділу у сімейних справах Високого суду Лондона Ендрю Мафарлейн відклав на 90 років публікацію заповіту принца Філіпа для того, щоб захистити «гідність і репутацію» його вдови, королеви Великої Британії Єлизавети II.

До слова, Казначейство Великої Британії представило нову монету у пам'ять про життя принца Філіпа, який помер у квітні в віці 99 років.

Зазначимо, що чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.



