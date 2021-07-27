Дочка принца Гаррі і Меган Маркл може офіційно претендувати на корону

Доньку принца Гаррі і Меган Маркл офіційно внесли в чергу на британський престол

Лілібет Діану включили в список спадкоємців престолу

Дочка Меган Маркл і принца Гаррі включена в оновлений список претендентів на престол. Королівський сайт поділився інформацією.

Лінія спадкоємності на веб-сайті британської королівської сім'ї, нарешті, була оновлена. У неї включили новонароджену дочку герцога і герцогині Сассекських — Лілібет Діану Маунтбеттен-Віндзор, яка народилася 4 червня 2021 року в лікарні Санта-Барбара Котедж.

Лілібет Діана – восьма в черзі на британський престол. Перші сім місць претендентів на корону залишаються незмінними: принц Чарльз, принц Вільям, принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, принц Гаррі і Арчі Маунтбеттен-Віндзор. За Лілібет Діаною йдуть принц Ендрю, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Раніше стало відомо, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Також відомо, що британці погіршили ставлення до принца Гаррі та Меган Маркл після скандального інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.