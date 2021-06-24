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    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)

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    Філіп, чоловік королеви Єлизавети і провідний діяч британської королівської сім&rsquo;ї, помер 9 квітня у віці 99 років - Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Філіп, чоловік королеви Єлизавети і провідний діяч британської королівської сім’ї, помер 9 квітня у віці 99 років
    Фото з відкритих джерел

    На виставці покажуть безліч неймовірних предметів, подарованих йому за десятиліття офіційних обов'язків і зарубіжних візитів

    У четвер в Віндзорському замку відкривається нова виставка, присвячена життю і спадщині британського принца Філіпа. Про це інформує агентство Reuters.

    На виставці покажуть безліч неймовірних предметів, подарованих йому за десятиліття офіційних обов'язків і зарубіжних візитів.

    Зокрема, на виставці під назвою «Принц Філіп: Свято» буде представлено понад 100 предметів з життя герцога Единбурзького.

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    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)
    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)

    Філіп, чоловік королеви Єлизавети і провідний діяч британської королівської сім’ї, помер 9 квітня у віці 99 років. Виставка була запланована в рамках святкування його 100-річчя. За словами куратора заходу Саллі Гудсір, Філіп знав про виставку та її зміст.

    На виставці можна побачити мантії та корону, які Філіп носив на коронації королеви Єлизавети в 1953 році.

    Уперше на загальний огляд буде виставлено портрет принца, написаний в 2017 році, в рік його виходу на пенсію. На картині Ральфа Хеймана зображений Філіп в синьо-червоній уніформі, що стоїть в Великому коридорі Віндзорського замку.

    Зазначається, що предмети виставки варіюються від особистих – наприклад, щоденник королеви Вікторії, в якому записано народження матері принца Філіпа, принцеси Аліси, в Віндзорському замку в 1885 році, до ексцентричних – коник розміром з людину, подарований колишнім президентом Франції Жоржем Помпіду під час його візиту до Великобританії в 1972 році.

    Виставка буде відкрита для публіки до 20 вересня.

    Додамо, що президент США Джо Байден і його дружина Джілл Байден провели зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II в Віндзорському замку.

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    Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія виставка
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    Спадщина принца Філіпа: у Віндзорському замку відкрилася виставка (фото)