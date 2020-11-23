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    У світі

    Столиця Хорватії почала масове тестування жителів на Covid-19

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    Для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів - Столиця Хорватії почала масове тестування жителів на Covid-19
    Для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів

    Тестування буде проходити у 12 пунктах по всій столиці

    У понеділок, 23 листопада, в столиці Хорватії Загребі почали проводити безкоштовне масове тестування громадян на коронавірус. Про це повідомляє Croatia Week.

    За словами мера Загреба Мілана Бандича, для початку в місті проведуть 60 тисяч тестів, і в залежності від подальшої зацікавленості громадян це число буде збільшуватися.

    Він також додав, що основними цілями масового тестування є захист населення та швидке виявлення поширення коронавірусу.

    Нагадаємо, в кінці жовтня у Хорватії посилили карантинні обмеження. Уряд заборонило продаж алкогольних напоїв вночі, а також обмежило кількість людей на масових заходах.

    До слова, Литва планує продовжити карантин до середини грудня.

    Нагадаємо, що з 7 листопада Литва запровадила карантин через Covid-19.

    До слова, Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

    Як повідомлялося наприкінці жовтня, у Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

    Крім того, Польща планує масове Covid-тестування населення.

    Як повідомлялося, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали – 40,7 млн людей.

    Теги: Хорватія карантин уряд столиця населення коронавірус
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