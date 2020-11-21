Польща відкриває торгові центри та магазини, але за однієї умови
Відкриті торгові центри відкриються 28 листопада
Уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає газета Rzecz Pospolita.
Прем'єр попередив, що магазини будуть закриті, якщо в них будуть порушуватися санітарні правила.
Спортивні зали, кінотеатри, концертні зали залишаються закритими до 27 грудня.
У свою чергу, навчальні заклади відновлять роботу до 24 грудня.
В цей час у Польщі закрито більшість торгових центрів.
Наразі, вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.
Польський уряд створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із Covid-19 в усіх 16 воєводствах країни. З опівночі тимчасова лікарня на Національному стадіоні у Варшаві почала приймати перших пацієнтів.
Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.
До слова, у Польщі ситуація з Covid-19 вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ.
Зазначимо, що Польща другу добу поспіль фіксує рекордну кількість смертей від коронавірусу.