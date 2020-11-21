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    У світі

    Польща відкриває торгові центри та магазини, але за однієї умови

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    Наразі, вся Польща перебуває у &laquo;червоній&raquo; зоні з жорсткими обмеженнями - Польща відкриває торгові центри та магазини, але за однієї умови
    Наразі, вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями

    Відкриті торгові центри відкриються 28 листопада

    Уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає газета Rzecz Pospolita.

    Прем'єр попередив, що магазини будуть закриті, якщо в них будуть порушуватися санітарні правила.

    Спортивні зали, кінотеатри, концертні зали залишаються закритими до 27 грудня.

    У свою чергу, навчальні заклади відновлять роботу до 24 грудня.

    В цей час у Польщі закрито більшість торгових центрів.

    Наразі, вся Польща перебуває у «червоній» зоні з жорсткими обмеженнями, зокрема забороною масових зібрань більш як п’яти осіб.

    Польський уряд створює додаткові тимчасові лікарні для пацієнтів із Covid-19 в усіх 16 воєводствах країни. З опівночі тимчасова лікарня на Національному стадіоні у Варшаві почала приймати перших пацієнтів.

    Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

    До слова, у Польщі ситуація з Covid-19 вийшла із-під контролю влади, – ЗМІ.

    Зазначимо, що Польща другу добу поспіль фіксує рекордну кількість смертей від коронавірусу.

    Теги: Польща уряд коронавірус
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