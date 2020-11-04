З 7 листопада Литва запроваджує карантин через Covid-19

Також жителям країни буде дозволено виходити з дому тільки на роботу, в магазин, в медустанову або для отримання інших послуг

Маски не потрібні тим, хто займається спортом на вулиці, або бере участь в змаганнях

У Литві з 7 листопада й до кінця місяця запроваджується карантин. Про це повідомляє Delfi.

У громадських місцях можна буде перебувати групам не більше ніж з 5 осіб (за винятком членів родин), також потрібно буде дотримуватися відстані мінімум у 2 м між окремими групами людей, уникати прямого фізичного контакту, дотримуватися вимог гігієни. Похорони зможуть відвідувати не більше 10 осіб. Маски в громадських місцях повинні носити всі жителі старше 6 років.

Маски не потрібні тим, хто займається спортом на вулиці, або бере участь в змаганнях. За межами населених пунктів можна перебувати без масок, якщо в радіусі 20 м немає інших людей, за винятком членів сімей. Також будуть обмежені поїздки в міському, приміському та міжміському транспорті – можна займати тільки сидячі місця і сидіти в 1 м один від одного.

Також жителям країни буде дозволено виходити з дому тільки на роботу, в магазин, в медустанову або для отримання інших послуг. Під час карантину будуть заборонені всі комерційні та некомерційні культурні, розважальні та спортивні заходи, ярмарки та інші збори, які проводять в приміщенні й на свіжому повітрі. Спортивні змагання будуть проходити без глядачів.

C початку пандемії в Литві коронавірусом заразилися 18 092 особи, в результаті чого померли 182 людини.

Нагадаємо, що Польща вводить суворі обмеження через коронавірус.

Як повідомлялося наприкінці жовтня, у Польщі за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, у світі станом на 4 листопада коронавірусом заразилися вже 47 982 409 людина. Від початку пандемії одужало 34 431 514 особи, а кількість померлих зросла до 1 222 683 людей.